Tadeu bravo, freeze, tretas: veja momentos que marcaram 1º mês do BBB 25

De todas as frases que foram ditas durante o almoço, uma fala de Gabriel fez com que ele fosse apontado no Sincerão. Enquanto decidiam quem cumpriria uma das consequências, o brother questionou se Diego Hypolito realmente tinha crises de ansiedade ou se agia de forma "exagerada" para chamar atenção.

Daniele foi a primeira a se incomodar com a postura do paulistano. Ao relembrar a forma como o participante duvidou de seu irmão, a ginasta garantiu que o destruiria durante a dinâmica de segunda-feira. No entanto, Maike e Gabriel procuraram Diego e Dani para conversar e resolver o assunto antes do programa ao vivo.

No entanto, foi Guilherme que apontou Gabriel durante o Sincerão, fazendo com que o participante admitisse que não tem empatia com quem tem ansiedade. Ao justificar sua fala, o rapaz afirmou que nunca teve contato com o transtorno e não fazia ideia de como era enfrentar isso.

Prova de 20h

BBB 25: Terceira Prova do Líder durou mais de 20h Imagem: Reprodução/Globoplay

Para definir a terceira liderança da temporada, os participantes tiveram que encarar uma de resistência. Com as duplas divididas, cada um ficou responsável por uma parte da dinâmica. Enquanto um contava quantas moedas caiam em um baú no provódromo, na área externa o outro precisava ficar atento para apertar um botão.