'Mania de Você': nova personagem inesperada surge para comprar resort

Molina avisa a Mércia que encontrou uma compradora: Magda, dona de uma rede de hotéis.

No entanto, a executiva oferece um valor muito abaixo do mercado, o que deixa Mércia dividida entre a lealdade ao filho e a pressão de Molina. Ela sabe que vender o resort por esse valor será uma grande traição a Mavi, que está fragilizado.

Molina insiste que a venda é necessária para garantir a segurança de todos e evitar que sejam descobertos. Ele argumenta que 10% do valor oferecido é melhor do que a falência, o que eventualmente acontecerá com o resort.

A líder do Albacoa ainda tenta negociar um valor mais alto com Magda, que se recusa a aumentar a oferta, e, sentindo-se encurralada, Mércia aceita a proposta. Mas Luma (Agatha Moreira), que vem desconfiando cada vez mais das atitudes da sogra, descobre o plano e confronta Mércia, determinada a impedir a venda do Albacoa por uma ninharia.

Mércia (Adriana Esteves) e Magda (Debora Lamm) em 'Mania de Você' Imagem: Léo Rosario/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.