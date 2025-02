BBB: Maike dança coladinho com Renata na Festa do Líder e dá nova investida

Em um determinado momento na pista de dança, Maike provocou Renata. A sister cantava a canção "Tenho Medo", de Zé Vaqueiro. "Tá com medo, Renata?", perguntou o nadador sorrindo para a colega de confinamento.

A sister, por sua vez, respondeu de forma descontraída. "Tô cantando! Sai, Maike, larga meu anjo!", disparou ainda abraçada ao nadador.

Sem perder o ritmo, Maike retrucou. "Não machuco não, sou homem pra casar", destacou.

Um pouco mais tarde, Maike continuou as investidas. "Boca linda da porr*", disse. Renata respondeu. "Ham?". Maike então repetiu o elogio. "Boca linda".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.