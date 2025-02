Veja como foi a madrugada da primeira Festa do Líder no BBB 25

A ausência da atleta gerou especulações entre os confinados. Alguns acreditavam que Dani podia estar assistindo à festa de alguma forma. Seu irmão, Diego Hypólito, chegou a mandar recados carinhosos para a atleta. "Maravilhosa, amada, perfeita." Gracyanne também levantou a hipótese e perguntou a Diego se ele achava que a irmã estava ouvindo. "Eu acho", respondeu ele. Maike e Camilla também comentaram. "Acho que a Dani deve estar assistindo toda essa porra", disse Maike. Camilla respondeu. "Tomara."

Maike continuou sua aproximação com Renata durante a festa. Os dois dançaram coladinhos ao som de Tenho Medo, de Zé Vaqueiro, enquanto a sister cantava a música. Em tom provocativo, Maike brincou: "Tá com medo, Renata?. Ela respondeu sorrindo. "Tô cantando! Sai, Maike, larga meu anjo!". Sem perder a oportunidade, ele continuou. "Não machuco não, sou homem pra casar." Mais tarde, o nadador fez elogios diretos. "Boca linda da porr*".

Diego já tem um alvo definido caso vença a Prova do Líder desta quinta-feira (13). Em conversa com Mateus e Vitória, o ginasta revelou que indicaria Renata ao Paredão: "Com certeza a Renata." No entanto, ele reconheceu que a decisão pode ser arriscada. "Ir para o Paredão com a Renata não é fácil, porque o público deve estar enxergando que ela é uma pessoa boa para estar aqui. Ela é estrategista", comentou.

Dona Delma continua com Diogo e Vilma como alvo. Conversando com Mateus e Vitória, a sogra de Guilherme pontuou sua escolha. "Eles dois [Diogo e Vilma]. Não penso duas vezes", declarou.

Daniele retornou insatisfeita do "Barrado no Baile". Após mais de 6h tentando montar o quebra-cabeças, a sister voltou para a casa do BBB ao término da Festa do Líder, sem concluir a tarefa. "Eu só fiquei triste porque tinha muito mais gente pra ele deixar de fora, inclusive pessoas que tinham tido embate na semana", afirmou Daniele.