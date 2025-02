Leticia Spiller posa de topless e brinca: 'Quase em clima de Carnaval'

Letícia Spiller, 51, postou foto de topless em suas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz fez um ensaio fotográfico com uma calça dourada. Na parte de cima, Letícia não vestia nada.

Nas imagens, a mãe de Pedro Novaes aparece cobrindo os seios com as mãos e com as pernas. "Quase em clima de Carnaval", escreveu ela na legenda.