Kelly Key: 'Se ganhasse R$ 1 por convite para reality, compraria uma ilha'

Kelly Key, 41, contou que já recebeu diversas propostas para participar de reality shows.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a cantora disse que recebeu inúmeros convites. "Se eu ganhasse R$ 1 por cada vez que me chamaram para um reality show, eu poderia ter comprado uma ilha".

A artista ainda explicou o motivo de não ter aceitado participar de nenhum reality. "Primeiro, eu me conheço. Então, imagina eu ficar trancada num lugar com gente que não escolhi por 24 horas e sendo filmada, e com câmera até no chuveiro. Já estou nervosa só de falar, só de imaginar!", conta.