Sabia? Karla Sofía Gascón atuou com brasileira em série famosa da Netflix

Antes de estrelar "Emília Perez" (2024) e ser indicada ao Oscar, Karla Sofía Gascón, 52, compôs o elenco de uma série bem famosa da Netflix.

O que aconteceu

Karla Sofía Gascón é um dos destaques de "Rebelde", série lançada pela Netflix em 2022. A produção é inspirada no sucesso mexicano homônimo exibido no canal Las Estrellas e que é um remake da versão argentina "Rebelde Way".