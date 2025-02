Kanye West e Bianca Censori se separam após nudez no Grammy, diz site

Kanye West e Bianca Censori estão se separando 11 dias após uma aparição polêmica no tapete vermelho do Grammy.

O que aconteceu

O casal já está procurando advogados para prosseguir com o divórcio. Eles se casaram em uma cerimônia discreta em dezembro de 2022. As informações são do TMZ e do DailyMail.

Bianca vai receber cerca de R$ 29 milhões do músico após a separação. Segundo o tabloide, os dois concordaram verbalmente com o pagamento.