Justiça nega pedido de defesa e mantém protetiva de ex contra Davi Brito

A Justiça negou o pedido dos advogados de Davi Brito, 22, para derrubar a medida protetiva de Tamires Assis, 32, contra ele.

O que aconteceu

A defesa do baiano alegou a inexistência de comprovações de que Davi represente perigo à ex-affair. Segundo o portal Metrópoles, os representantes legais de Davi argumentaram ainda que Tamires teria 'exagerado' em seus relatos sobre supostos abusos cometidos pelo ex-motorista de aplicativo.

No entanto, o Tribunal de Justiça do Amazonas optou por manter a decisão judicial em favor de Tamires. Isso significa que, na concepção dos desembargadores do Estado, o campeão do BBB 24 oferece, sim, risco à integridade da jovem.