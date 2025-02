Juliette revela frequência sexual com noivo: 'Tem semana que é mais'

Juliette e Kaique vivem um relacionamento desde abril de 2023. Os dois se conheceram por meio das redes sociais, antes mesmo da cantora participar do Big Brother Brasil 21.

A campeã do BBB 21 ficou noiva em dezembro do ano passado. Dois dias antes do aniversário da artista, o atleta de crossfit surpreendeu a amada com um pedido de casamento.