17 países e acidente fatal: tragédia com influencer e Shurastey vira filme

Nicolas Prattes, 27, deve filmar em outubro o longa "Minha Vida com Shurastey", que conta a história do influenciador brasileiro Jesse Koz e do cachorrinho Shurastey. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

Jesse percorreu as Américas ao lado do golden retriever, num Fusca de 1978. A dupla, que acumulava fãs nas redes, morreu em um acidente de trânsito nos EUA, em 2022 — o que causou grande comoção no Brasil. Relembre a história:

Viagem começou em 2017

Natural de Curitiba, Jesse morava em Balneário Camboriú (SC). Insatisfeito com o trabalho, ele pediu demissão, vendeu os bens e pegou a estrada no dia 6 de maio de 2017 num fusca com o cachorrinho Shurastey — nome em referência à música "Should I Stay or Should I Go?", da banda The Clash,