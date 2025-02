Gracyanne questiona jeito de Diego Hypolito no BBB 25: 'Parece um VTzeiro'

Gracyanne garantiu que esse comportamento de Diego pode não agradar o público. "Não sei como isso é visto lá fora, mas aqui dentro fica parecendo um VTzeiro", afirmou.

Logo de cara, o ginasta não entendeu o que a sister quis dizer. "Você tá fazendo vídeo pra câmera falando pra Dani, deu pra ouvir dali. Mas, de fato, não sei se ela tá ouvindo. É que você acha que ela tá ouvindo lá dentro?", Gracy explicou.

A musa fitness afirmou que muitas pessoas na casa estranham essas atitudes do participante. "É que, quando eu tava no quarto, eu vi você fazendo isso várias vezes. Muitas pessoas na casa já viram e muitas pessoas falaram 'será que ele é desligado? Ele é desligado, mas consegue parar pra fazer um vídeo'. Eu não queria te falar, mas..."

Diego afirmou que está cansado das pessoas da casa e, por isso, prefere se afastar de todos. "Estou me afastando de quase todo mundo, porque não acho mais que nesse grupo, de pessoas tão individualistas — que o ser humano é..."

Eu agora não estou mais fazendo o que eu fazia do começo. Fora daqui, você sabe muito bem como eu sou. Eu cansei um pouco. Quer achar que sou isso ou aquilo? Acha! Uma coisa eu tenho certeza: eu estou muito mais tranquilo. Tô leve. Diego Hypolito

Afirmando que, mesmo rodeado de pessoas, ainda se sente sozinho, Diego ainda explicou. "Eu vou sempre conversar com a câmera porque eu realmente sinto que tô conversando com a minha família. Eu fico sozinho no quarto conversando... Com minha mãe, com as pessoas... Com a situação financeira da minha mãe. Eu falo: 'Bruno, fala com minha mãe, ela precisa pagar o alugue'".