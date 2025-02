Dieguinho: Globo precisa tomar atitude rápida para salvar o BBB 25

Essa temporada 25 não deveria ser apenas mais uma temporada. Tinha que ser a temporada 'All Stars', tinha que ser a temporada comemorativa aos 25 anos do programa, já que a Globo inteira está metendo na nossa cara toda hora aqueles 100 anos de Globo, 100 anos do grupo Globo, lá do Jornal Globo e 60 anos de TV Globo.

Dieguinho

O apresentador do UOL seguiu suas críticas ao reality show dizendo parecer que o BBB 25 é um programa sem direção e que ninguém consegue cativar dentro da casa.

Realmente é muito lamentável, é muito triste a gente ver que de fato a sensação que a gente tem é que não tem direção, a sensação que a gente tem é que não tem ninguém conduzindo o programa para um caminho que vai motivar a audiência, o elenco e a competitividade.

Eu acho que chegou num ponto que a gente olha para qualquer um que está lá dentro e fala: não merece. E a prova disso é quando você olha para as redes sociais das pessoas e você não vê as pessoas seguindo. Então, nem envolvimento com a audiência, esse povo conseguiu criar.

Dieguinho: 'Com um mês já parece que está em reta final'

Dieguinho recordou que o BBB 25 completa um mês de sua estreia nesta quinta-feira, 13 de fevereiro. No entanto, apesar de pouco tempo de duração, o programa já parece estar em sua reta final.