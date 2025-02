DJ que sofreu amputações após superbactéria é casado com jornalista

Após a amputação, se tornou um ativista PCD. "Essa condição me faz hoje ser um defensor de acessibilidade irrestrita. Acessibilidade não é você colocar rampas, mas eu poder me locomover como todos sem precisar da interferência de ninguém", escreveu em post no Instagram.

É casado com a também jornalista Maira Gama, com quem teve João Francisco, de 6 meses. O bebê nasceu apenas 4 dias após a alta hospitalar de Julio. "Para mim, essa foi a pior parte. Planejamos muito o João e foi muito dolorido não estar com minha esposa nesse momento. Peguei meu filho no colo tempos depois, mas no parto tive de acompanhar pelo celular", disse ele em entrevista ao UOL.



O DJ também é torcedor do Botafogo e, após a recuperação, comemorou o time vencendo a Libertadores. "Tirei o pé frio por causa dessa taça", escreveu no Instagram, de forma humorada.