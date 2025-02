Diana viúva? Doença misteriosa de Hugo movimenta 'Mania de Você'

Hugo (Danilo Grangheia) em 'Mania de Você' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Luma é convocada a depor na delegacia. Molina admira os quadros que roubou de Cecília. Michele pede a Daniel para revogar sua demissão. Luma tenta convencer Alan a ajudá-la a descobrir o que aconteceu com Leonardo.

Mércia avisa a Filipa que lhe dá o dinheiro, mas, em troca, ela deverá sair do país. Com a ajuda de Alan, Luma descobre que seus quadros foram comprados por Julius Eyer, e associa o nome ao grupo que fechou contrato com o Albacoa.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.