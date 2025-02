Diagnosticada com câncer, modelo emociona ao apresentar festival na Itália

Bianca Balti, 40, foi uma das responsáveis por apresentar o Festival de Música de Sanremo, que aconteceu nesta última quarta-feira (12), na Itália.

O que aconteceu

Diagnosticada com câncer no ovário estágio 3, a modelo italiana surgiu com o cabelo raspado ao apresentar o festival. Vestindo um look de gala, completamente prateado, ela recebeu o carinho de todos que estavam no local.

Ao usar quatro vestidos diferentes ao longo da noite, Bianca Balti exibiu a cicatriz de sua cirurgia em um deles. A intervenção cirúrgica ocorreu para que ela retirasse o câncer no ovário. Poucas semanas atrás, a modelo finalizou suas sessões de quimioterapia.