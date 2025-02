Daniele Hypolito lembra briga com Confederação: 'Quase banida'

Diego afirmou que a sister estava tendo um bom desempenho com sua então treinadora. "Ela era a única que, na época, era medalhista (...) e treinava no Flamengo", lembra. "Ela treinava com a treinadora que tinha dado todos os resultados para ela, e [com essa mudança] ela tinha que treinar num lugar que não estava acostumada".

A mudança de rotina não fazia sentido, diz Diego, uma vez que Daniele já entregava bons resultados. "Para que ela ia mudar?", questionou. "Acho que você pode ter a opção [de mudar ou não]".

Daniele disse que foi "colocada na Justiça pela Confederação [Brasileira de Ginástica]" por não aceitar a mudança, mas que o final da história foi positivo. "Eu ganhei a causa", lembra.

