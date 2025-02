Dani diz que não ficou brava com veto de João Gabriel em festa: 'Justo'

Dani: "Os meninos [gêmeos] falaram comigo e eu entendi [a escolha]. Achei justo por eles irem por essa lógica".

Gracyanne: "Sim. Justo".

Dani: "É que, ontem, quando aconteceu, eu não tinha lembrado disso. E vou ser sincera: eu nem fiquei chateada por ser vetada da festa. Eu fui ficar chateada foi quando eu cheguei lá e [vi que a comida] era pão e água. O que me deixou chateada foi isso. Porque, se eu soubesse, eu teria comido [antes]".

