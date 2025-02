Com patrocínio de banco, tudo que sabemos sobre o show de Lady Gaga no Rio

Show deve ter duas horas e meia de duração. A previsão inicial é que a apresentação tenha início às 21h e se encerre às 23h30.

Prefeitura do Rio espera público estimado em 1 milhão de pessoas. Antes mesmo da confirmação do show, as buscas por reservas de hotéis e passagens aéreas nas datas próximas do show tiveram aumento expressivo. Expectativa da prefeitura do Rio é alavancar o turismo da cidade em um período sem grandes eventos.

Show deverá acontecer em uma área de 28 mil metros quadrados. No total, o espaço terá o palco para a cantora, sua equipe de músico e dançarinos, telões expostos e banheiros químicos.

O setlist do show deverá constar os principais hits da carreira de Gaga. A artista estourou no cenário pop mundial com o hit "Just Dance" e emplacou diversos sucessos nas paradas musicais. Entre seus maiores hits estão "Bad Romance", "Poker Face", "Born This Way", "Shallow", Always Remember Us This Way" e "Die With a Smile".

Megashow terá patrocínio principal do banco Santander. Além disso, a prefeitura também vai auxiliar na realização do espetáculo, conforme o prefeito. "Podem comprar! 'Vai gastar dinheiro público com a Lady Gaga?' Vou. Com a Madonna gastei também. Sabe por quê? Porque enche todos os hotéis, enche todos os restaurantes. E constrói essa identidade", declarou Paes em entrevista ao podcast Podk.

Globo vai transmitir o show ao vivo para todo o país. Além da transmissão na TV aberta, o espetáculo também será exibido no canal pago Multishow e no streaming do GloboPlay