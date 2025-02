Chuva, flores e música: Rafa Kalimann mostra como Nattan a pediu em namoro

Rafa Kalimann, 31, resgatou lembranças românticas nesta quinta-feira (13), ao compartilhar como foi pedida em namoro.

O que aconteceu

Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou dois vídeos do pedido, feito durante uma viagem. "Ri tanto revisitando esses vídeos e encontrei esse... ele me esperando para me pedir em namoro, e eu arrumando meu cabelo (à toa)", escreveu.

Em um dia de chuva, Nattan aparece esperando nervoso pela amada. "Tô nervoso... [não fiquei assim] nem pra fazer um show pra 200 mil pessoas", disse o cantor enquanto era gravado.