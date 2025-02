Chico: Globo tenta copiar A Fazenda e estraga 'Resta Um' no BBB 25

A produção do BBB 25 resolveu movimentar o jogo na noite de quarta-feira (12) com a dinâmica do 'Resta Um', uma inspiração em A Fazenda, reality da Record. No entanto, o resultado não foi dos melhores, e este foi um dos temas do Central Splash, com Chico Barney e Bárbara Saryne, desta quinta-feira (13).

Na dinâmica, Camilla vetou Diogo de participar da Prova do Líder. O ator, por sua vez, cortou Gracyanne Barbosa da disputa.