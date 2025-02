Camilla e Vitória declaram guerra a Eva e Renata no BBB 25

Camilla reforçou a ideia e deu o tom do confronto. "Quem vai trazer essa posição desconfortável...". Sem hesitar, Vitória completou. "Eu tô pronta". A parceria entre as duas se fortaleceu ainda mais quando Camilla garantiu apoio total à estratégia. "Eu também. Pode contar comigo, minha filha, que a gente tá no embate então".

Vitória enfatizou sua determinação. "Tô pronta num nível". Camila, por sua vez, acompanhou. "Eu também. Tô prontinha."

BBB 25 - enquete UOL: após eliminação de Gabriel, quem é o mais odiado do programa? Aline Fábio Rocha/Globo Camilla Fábio Rocha/Globoplay Daniele Hypolito Globo/Fábio Rocha Diego Hypolito Globo/ Fábio Rocha Diogo Almeida Globo/Fábio Rocha Eva Globo/ Fábio Rocha Gracyanne Barbosa Globo/Fábio Rocha Guilherme Globo/Fábio Rocha João Gabriel Globo/Fábio Rocha João Pedro Globo/Fábio Rocha Joselma Globo/Fábio Rocha Maike Globo/Fábio Rocha Mateus Fábio Rocha/Globo Renata Globo/Fábio Rocha Thamiris Fábio Rocha/Globo Vilma Globo/Fábio Rocha Vinicius Globo/Fábio Rocha Vitória Strada Fábio Rocha/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo