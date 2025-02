Brothers suspeitam que Daniele assiste à Festa do Líder no BBB

Em outro momento, Maike e Camilla também comentaram sobre a possibilidade de Daniele estar assistindo a festa. "Eu acho que a Dani deve estar assistindo toda essa porra", disse Maike. Camilla respondeu. "Tomara". Maike reforçou sua teoria. "Com certeza! Ela não tá só dentro de um Confessionário à toa ali, senão dá pra mandar pro quarto, não pro Confessionário", disse o nadador.

Ao contrário das suspeitas dos brothers, Daniele não está acompanhando a festa. Após ser vetada da comemoração, ela foi levada para o quarto do "Barrado do Baile", um espaço onde não tem acesso à festa nem aos outros confinados. No local, a ginasta tem apenas pão, água e um banheiro à disposição.

No "Barrados do Baile", Daniele recebeu um desafio. Ela terá que montar um quebra-cabeça de 300 peças. Caso conclua a tarefa a tempo, ela poderá participar da festa. Se optar por ignorar o desafio, Daniele retornará à casa apenas após o fim da festa do líder, na manhã desta quinta-feira (13).

