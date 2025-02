'Bridget Jones 4' tem dose certa de drama e novo 'queridinho' de Hollywood

A polêmica, que envolveu tuítes antigos da atriz com teor racista e preconceituoso, atrapalhou o longa nas premiações. "Karla, realmente, foi ostracizada, para o bem da campanha do filme", avaliou a colunista de Splash Flavia Guerra, no Plano Geral. "Estão tentando salvar o longa".

Foi uma premiação chata, com discursos super engessados --principalmente da turma de 'Emilia Pérez', depois de tanta polêmica. Zoë Saldaña sobe ao palco com um papel enorme para ler um texto que deve ter sido escrito por uma equipe. Não havia verdade, mas tensão. E o diretor super arrogante, como é costume também .

"Ainda Estou Aqui" estava indicado na categoria de melhor filme internacional no Critics, mas não levou, perdendo justamente para "Emília Perez". Outra produção brasileira indicada no prêmio foi a série "Senna", que foi desbancada por "Round 6".

'Anora' pode se tornar favorito ao Oscar

Após premiações recentes, "Anora" começa a ser considerado um dos favoritos ao Oscar. As apostas pelo filme cresceram após ele levar os prêmios de melhor filme no Critics Choice Awards, melhor direção do Sindicato dos Diretores e melhor produção pelo Sindicato dos Produtores.