'Beleza Fatal': resumo dos capítulos 16 a 20 da novela da Max

Capítulo 16

Sofia se culpa pela morte de Mariana e Lola comemora. Alec flagra Sofia com Gabriel. Lola faz proposta para Átila, mas ele arma contra ela. Através de Nara, Sofia ajuda Gabriel a chegar mais perto dos crimes de Lola e da família Argento.

Capítulo 17

Lola se revolta com proposta de Átila e aceita sugestão de Júlia de investir em linha de cosméticos. Alec tenta reatar com Sofia, mas ela volta a se encontrar com Gabriel. A família Paixão se une para dar um grande golpe em Lola.

Capítulo 18

A família Paixão celebra golpe dado em Lola. Gabriel confronta Rog, Benjamin e Átila pela morte de Rebeca. Júlia fica com Gabriel e Alec se aproxima de Carol. Um antigo comparsa encurrala Rog. Lola descobre que o seu dinheiro sumiu.