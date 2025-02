Beatriz recebe 2 notícias em 'Garota do Momento': uma boa e outra péssima

O capítulo desta quinta-feira (13) de "Garota do Momento" (Globo) começa com Beatriz (Duda Santos) recebendo a notícia de que não foi aprovada no teste para o teatro.

Porém, nas últimas cenas, Sérgio (Sergio Kauffmann) convida Beatriz para protagonizar sua nova novela.

A mocinha fica bem feliz e aceita a proposta.