BBB 25: Vilma aconselha Diogo sobre Aline: 'Pensar friamente'

Em conversa com Diogo Almeida no BBB 25 (Globo), Vilma aconselhou o filho a não esquecer de jogar e pediu para ele balancear a relação com Aline.

O que aconteceu

No papo, Diogo afirmou que está se dando muito bem com Aline na casa. Vilma ouviu o filho e pediu: "Só não se dedica totalmente a isso. Não fica só com olhos para ela."