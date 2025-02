BBB 25: Renata descumpre regra e é eliminada da quinta Prova do Líder

Renata afirmou que, após a apresentação das regras, foi ao quarto pingar colírio nos olhos. Segundo as regras, não era permitido deixar a sala após o aviso de Tadeu.

Pouco antes de Renata, João Gabriel e João Pedro também foram eliminados. Os gêmeos deixaram a sala para ir ao banheiro.

