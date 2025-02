BBB 25: quem é Almir Cambra que participou da Festa do Líder João?

Ele é um locutor de rodeio brasileiro, um dos mais premiados do país. Em suas narrações, Almir mescla técnica e emoção, o que tornou seu estilo único.

Em seu perfil no Instagram, Almir é seguido por mais de 320 mil seguidores e tetra campeão do Troféu Arena de Ouro.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas