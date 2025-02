BBB 25: Diogo deveria se inspirar mais em Davi Brito, opina Rodriguinho

Diogo deveria se inspirar um pouco mais no campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, para se sair melhor na atual edição do reality show global, opinou Rodriguinho, cantor e também ex-participante do BBB, em entrevista ao Camarote do Chico Barney, do Canal UOL.

Esse cara [Diogo] tem que sair estralando todo mundo. Tem que se posicionar mais. É difícil falar que tem que se inspirar mais no Davi, mas tem. Eu acho que tinha que ter um pouquinho de Davi nele.