BBB 25: Além de Maike, quem mais causou punição gravíssima?

Além de Maike, João Pedro também já perdeu 500 estalecas de uma vez só. O brother cometeu uma punição gravíssima quando, durante a dinâmica Freeze, em que todos devem permanecer "congelados", desobedeceu a ordem e saiu correndo para abraçar Gracyanne Barbosa, que havia acabado de voltar do Quarto Branco.

BBB 25: João Gabriel esqueceu regra e deixou brothers sozinhos no Apê do Líder Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro, Maike e João Gabriel tomaram três punições gravíssimas. Com menos 500 estalecas cada um - ou seja, 1.500 estalecas a menos para a casa, os participantes ultrapassaram as 100 punições no Vacilômetro. João Gabriel saiu do Apê do Líder e deixou João Pedro e Maike no local. Os dois brothers perceberam e tentaram sair correndo do cômodo. Ao serem avisados sobre o Vacilômetro, os participantes, com medo do Tá Com Nada, se apressaram para comer.

