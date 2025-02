Autora de 'É Assim Que Acaba' reativa redes e deleta fotos com Blake Lively

Colleen Hoover, 45, voltou na última quarta-feira (12) ao Instagram, três semanas após ter desativado seu perfil na rede social.

O que aconteceu

A escritora deletou de seu perfil as fotos em que aparecia acompanhada de Blake Lively, 37, que estrelou a adaptação de seu livro "É Assim Que Acaba". De acordo com o jornal The Sun, nem mesmo um post em que havia sido marcado pela atriz escapou da 'limpa'.

Ela também apagou a mensagem de apoio a Blake. "Você não tem sido nada além de honesta, gentil, solidária e paciente desde o dia em que nos conhecemos. Obrigado por ser exatamente o ser humano que você é. Nunca mude. Nunca murche", escrevera a autora na ocasião.