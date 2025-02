Após vender conteúdo adulto, Bernardo Velasco estará em 'Vale Tudo'

Bernardo Velasco, 39, está no elenco do remake de "Vale Tudo" (Globo). Esse é o retorno do ator às novelas após vender conteúdo adulto.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O ator foi confirmado no elenco da novela que substitui "Mania de Você" (Globo) em março. A informação foi dada por Metrópoles e confirmada por Splash através da assessoria de imprensa da emissora.