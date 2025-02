Andressa Urach posa com filho caçula e dá trégua em briga com ex-marido

Andressa Urach, 37, contou que deu uma trégua na briga com Thiago Lopes, seu ex-marido e pai de seu filho caçula.

O que aconteceu

A atriz pornô postou uma foto ao lado de Leon e do ex-marido na festa de três anos do menino. Urach e Thiago estão separados há dois anos e enfrentam uma briga judicial pela guarda do filho.

Andressa e Thiago agora estão oficialmente divorciados. "Graças a Deus agora a gente é amigo. Paramos com as brigas, com tudo. Hoje eu vim pegar a certidão de divórcio, que saiu depois de dois anos", disse ela.