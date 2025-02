Ex-modelo brasileira Anamá Ferreira se envolve em acidente na Argentina

A ex-modelo brasileira Anamá Ferreira, 73, se envolveu em uma colisão de carros em Buenos Aires, na Argentina, na manhã desta quarta-feira (12). A informação foi publicada pelo jornal Clarín.

O que aconteceu

O acidente aconteceu no bairro Recoleta, em uma área de grande movimento, afetada pelas chuvas que atingiram Buenos Aires. "Foi uma colisão em cadeia, alguém a atingiu por trás e ela atingiu alguém na frente", contou a apresentadora Fernanda Iglesias no programa Puro Show.

A TV argentina mostrou imagens do pós-acidente, onde Anamá é vista conversando com policiais. Nas imagens, os três carros aparecem parados no meio da rua e na chuva e o veículo da mineira de Campo Belo é o mais afetado.