Ex-BBB Aline Gotschalg revela alimentos cortados de sua dieta: 'Zero falta'

A ex-BBB revelou que cortou alguns alimentos na dieta, como açúcar e fast food. "Não tem nada que eu ame mais do que comida! Arroz (amo o parboilizado), abóbora, couve, carne, frango com quiabo, salmão... Evito ao máximo: açúcar, refrigerante, fast food e industrializados no geral. Faz zero falta pra mim", escreveu.

Aline Gotschalg mostra abdômen trincado durante malhação Imagem: Reprodução/Instagram