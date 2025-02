Voto Único x Voto da Torcida: votos por CPF eliminaram Gabriel do BBB 25

O que definiu o sexto eliminado, contudo, foi o Voto Único. Na modalidade em que se vota apenas uma vez por CPF, Gabriel somou 52,38% dos votos, contra 35,76% de Vitória.

A diferença grande compensou uma disputa mais apertada entre ambos no Voto da Torcida, onde os fãs votam quantas vezes quiserem. Lá, Vitória seria eliminada com 50% contra 45,24% de Gabriel.

A porcentagem final é uma média dos dois votos, com cada um tendo o peso de 50%. Em seu discurso, Tadeu destacou a diferença. "Aconteceu uma coisa raríssima. O voto da torcida disse uma coisa. O voto único do CPF disse outra. Bastava ter coragem e enfrentar a deusa."

