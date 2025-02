Vilma se sente excluída no BBB 25: 'A gente fica sozinho'

Na madrugada desta quarta-feira (12), Vilma demonstrou incômodo com a atitude de alguns participantes do Big Brother Brasil 25. Durante uma conversa com Diogo Almeida, ela reclamou do fato de as pessoas saírem quando ela e seu filho se sentam em determinados grupos da casa.

Quer acompanhar tudo de perto? Clique aqui e entre no nosso canal no WhatsApp! E não se esqueça de votar nas enquetes do reality e compartilhar sua opinião.

O que houve

Vilma comentou com Diogo sobre a atitude de alguns participantes. "Você viu? A gente está sentado, um sai, um sai, um sai... A gente fica sozinho. Aí, depois ninguém volta. Aí eles formam a roda em outro lugar. Se a gente sentar ali, daqui a pouco vai um beber água, vai no banheiro", desabafou.