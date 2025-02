Shakira relembra migração para os EUA aos 19: 'Ainda não falava bem inglês'

Shakira, 48, falou um pouco sobre a experiência de ser imigrante nos EUA. A colombiana foi para o país aos 19 anos, e menciona o fato em meio à caça a imigrantes no governo de Donald Trump.

"Fui para os EUA aos 19. Eu tentava fazer músicas, ainda não falava bem inglês, mas fazia as músicas rodeadas de dicionários. Foi ali num colchonete no chão onde nasceu minha primeira canção em inglês, uma mistura de batucadas brasileiras e guitarras elétricas. Se poderia dizer que essa era a música de uma imigrante", disse na abertura da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (11).

A artista lembrou os "desafios dos últimos anos" — ela foi traída pelo ex-marido, Gerard Piqué, e o casamento de 12 anos chegou ao fim. "Mas, se aprendi algo, é que as quedas não são o fim, mas o começo de um voo mais alto. E nós, mulheres, depois de cada queda, nos levantamos um pouco mais sábias, mais fortes, mais duras, mais 'triple M'".