Saryne: Aline pode ter BBB na mão se mudar postura e fechar com Diogo

Aline conseguiu se salvar do quarto Paredão do BBB 25. Ela disputava a preferência do público contra Vitória Strada e Gabriel, o eliminado da semana. O futuro dela dentro do jogo foi um dos assuntos de Bárbara Saryne e Chico Barney do Central Splash desta quarta-feira (12).

Gracyanne Barbosa e seu grupo de aliados refletiram sobre o discurso de Tadeu ao eliminar Gabriel, em que ele falou sobre pessoas que estão se omitindo do jogo. A musa fitness acredita que Aline pode não estar sendo bem vista pelas mulheres fora do programa devido à relação polêmica com Diogo.

Bárbara Saryne diz que essa decepção apontada por Gracyanne foi justamente por Aline ter decidido manter a relação com o Diogo, algo que as mulheres da casa não gostaram.