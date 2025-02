Em clima de rodeio, começa a primeira Festa do Líder do BBB 25

A mobília do evento é toda de ferro e tonéis serão usados como mesas. Um touro mecânico também está na celebração para que os brothers possam se divertir.

A comida do evento também vai seguir o tema. Frango com pequi, arroz de carreteiro, empadão e pamonha farão parte do cardápio da noite.

Antes da festa, João Gabriel precisou barrar alguém de participar do evento. Ele escolheu Daniele para não comparecer à sua festa. A sister, contudo, ainda tem uma chance de voltar à festa, caso consiga montar um quebra-cabeça de 3000 peças.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas