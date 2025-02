Namorada de Gabriel encontra ex-BBB e comemora: 'Acordei no VIP'

Na fotografia publicada em seu Instagram Stories, é possível ver a mão de Juliana com uma pulseira do "VIP" do BBB. "Acordei no VIP", escreveu ela.

No Bate-Papo BBB da noite anterior, o brother havia chorado assistindo a um vídeo de Juliana —e chegou a dizer que ela era a "mãe" de seus futuros filhos. "Estava louca para você continuar, torcendo muito, como eu sempre torço por você, mas também eu estou morrendo de saudades, louca para te ver e contar um monte de coisas e de fofocas",

Gabriel também usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira para agradecer aos fãs e comentar sobre sua agenda do dia. "Bom dia, pessoal. Já estamos aqui na Rede Globo para cumprir a nossa agenda. Já estou aqui fora com a dona Juliana também. Aproveitando para agradecer as mensagens que o pessoal tá mandando, suporte maneiro. E acompanhem que jaja tem Gabriel no Mais Você", disse.

