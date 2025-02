Morte de bebê no passado explica o grande mistério de 'Garota do Momento'

Um dos grandes mistérios de "Garota do Momento" tem relação com morte de bebê e de outro personagem no passado.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O público ficará sabendo qual é o segredo familiar que Zélia (Letícia Colin) esconde. A loira quer a qualquer custo se vingar de Maristela (Lilia Cabral) e Juliano (Fábio Assunção), mas nunca revelou o porquê.