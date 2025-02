Monique Curi revela síndrome do pânico após morte do filho de Manoel Carlos

Monique Curi, 57, revelou que precisou lidar com a síndrome do pânico após morte de Pedro Almeida, filho do autor Manoel Carlos.

O que aconteceu

A atriz era próxima do filho do autor de novelas, que morreu em 2014, com 22 anos. "Eu convivi muito com o Pedro. Sempre fui muito amiga da família do Maneco e gostava muito dele e ele de mim. Perdemos um pouco o contato quando ele cresceu e foi morar em Nova York. Um ano antes disso acontecer, estive em Nova York e saímos para almoçar: eu, ele e a minha filha, Victoria. Ele sempre um querido. E a morte dele tão de repente, tão do nada, me desnorteou completamente. Você ver um menino tão novo, que você adora, ir dormir e não acordar é muito impactante", disse ela no podcast A Virada de Chave.

Além de Pedro, outro amigo de Monique morreu na mesma época. "Um amigo meu chamado Fabrício, de 32 anos, foi lutar jiu-jítsu, caiu duro e morreu. Um menino lindo. Então alguma coisa aconteceu comigo, que a partir dali, eu ficava chorando o tempo inteiro e comecei a achar que como eles tinham morrido tão de repente, eu também poderia morrer a qualquer momento. Minha vida se tornou um inferno porque eu só chorava e achava que iria sair na rua e morrer", falou.