0% no Rotten: esse é um dos filmes de super-herói mais atacados da história

"Max Steel" tem nomes como Andy García e María Bello no elenco. A presença dos atores de renome no longa de ação com avaliação péssima chamou muito a atenção dos críticos de cinema. Alguns citaram "constrangimento" para eles terem que atuar no filme.

Ator Andy Garcia está em 'Max Steel', de 2016 Imagem: Jason LaVeris/FilmMagic/ Getty Images

0% no Rotten Tomatoes

Críticos do mundo todo exprimiram opiniões negativas sobre "Max Steel". Em diversas fontes é possível ver as análises contrárias ao filme, mas no Rotten Tomatoes há um compilado do que profissionais de variados veículos acharam.

"Max Steel demonstra uma falta de interesse absoluto para com o público que deveria ser direcionado", alfinetou Erick Estrada, do Cinegarage.

"Max Steel transita pelos territórios da mediocridade devido a irregularidades na edição, criatividade nula para orquestrar sequências de ação divertidas e uso exagerado de efeitos digitais", opinou Luis Fernando Galván, do En Filme.