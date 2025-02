Ludmilla explica sumiço em rede social: 'Não é um lugar saudável para mim'

Ludmilla explicou o motivo de seu afastamento do X, antigo Twitter, afirmando que a rede não faz bem para ela.

O que aconteceu

Alguns fãs estavam incomodados com o sumiço da cantora na rede social, e nesta quarta-feira (12), ela esclareceu seu sumiço. "Às vezes meu administrador me passa um resumo do que tá rolando. Ele disse que tem muita gente questionando minha ausência".

A artista ressaltou que vai continuar longe do X, por não ser um local saudável para ela. "Já dianto que vai ser assim por um bom tempo. Estou no meu processo de criação e ali não é um lugar saudável para mim nesse momento. Mas, tô por aqui trabalhando e me divertindo muito. Esse ano vai ser incrível como todos os outros. Vai acompanhando daí".