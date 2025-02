Kevin Spacey é alvo de um novo processo por agressão sexual em Londres

Em julho de 2023, após um mês de julgamento muito midiático em Londres, Kevin Spacey foi absolvido das acusações de agressões sexuais feitas contra ele por quatro homens. Também acusado de agressões sexuais nos Estados Unidos, Spacey foi declarado não acusado em 2022 por um tribunal civil de Nova York. E em 2019, o processo foi abandonado em outro caso.

Essas acusações que surgiram no contexto do movimento #MeToo interromperam a carreira do ator, que naquele momento estava no auge. Ele era elogiado especialmente pelo seu papel interpretando o político Frank Underwood na bem-sucedida série "House of Cards".