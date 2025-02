Karla Sofía Gascón é esquecida no Critics Choice para salvar 'Emilia Pérez'

Antes aclamada por sua atuação em "Emilia Pérez", Karla Sofía Gascón foi quase esquecida no Critics Choice Awards, premiação que aconteceu no último dia 7, na Califórnia, Estados Unidos.

Após uma série de polêmicas envolvendo a atriz, ela acabou sendo citada na premiação apenas uma vez. Ela foi lembrada no discurso de Demi Moore, que venceu o prêmio de melhor atriz por "A Substância". Karla Sofia também não esteve presente na noite.

A polêmica, que envolveu tuítes antigos da atriz com teor racista e preconceituoso, atrapalhou o longa nas premiações. "Karla, realmente, foi ostracizada, para o bem da campanha do filme", avaliou a colunista de Splash Flavia Guerra, no Plano Geral desta quarta-feira (12). "Estão tentando salvar o longa".