Juliette diz que se acha ainda mais bonita pelada: 'Gata, gostosa'

Juliette, 35, detalhou como é sua autoestima e afirmou que se acha ainda mais bonita quando se vê pelada.

O que aconteceu

Cantora foi questionada se sua autoestima "melhorou ou piorou" com a fama. Durante participação no podcast da Foquinha, ela contou que sempre teve a autoestima lá em cima, mas que passou a "olhar de outro ângulo" em relação a própria aparência quando se tornou uma celebridade.

Ela destacou que gosta mais de si mesma quando está pelada. "Antes eu não ligava muito para algumas coisas que hoje eu ligo. Mas eu me acho gata, gostosa, de verdade. Quem achar, bom, quem não achar, problema... Mas eu me acho maravilhosa. E me acho mais bonita pelada. Não fico me olhando, mas se olhar, eu gosto, acho bom, acho chique".