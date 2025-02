Joyce recebe notícia trágica e se acaba de chorar em 'Volta por Cima'

Violeta (Isabel Teixeira) e Osmar (Milhem Cortaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Gerson reclama da presença de Gigi em sua casa. Sidney e Cida voltam a namorar. Osmar tenta convencer Violeta a casar com ele sem contrato pré-nupcial. Rosana reclama do resultado do exame de DNA.

Marco tenta se aliar a Gigi. Jin aceita ir ao programa de TV para agradar Tati. Jayme critica Tereza por usar Jin para divulgar o hostel. Belisa descobre que Gigi está com Rodolfo. Roxelle e Neuza mostram o exame de DNA para Rosana. Madalena e Matias chegam ao mesmo restaurante em que Jão está.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.